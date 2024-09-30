Хамунен (Пюккёнен) Мария Вильгельмовна
Место рождения
Дата рождения07.04.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1896
Рождение ребёнка
26.08.1899
Дочь: (Хамунен) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Хамунен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
31.03.1902
Отец ребёнка: Хамунен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
19.03.1906
Отец ребёнка: Хамунен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
24.04.1909
Сын: Хамунен Александр Иванович
Отец ребёнка: Хамунен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
11.03.1912
Отец ребёнка: Хамунен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
08.12.1914
Отец ребёнка: Хамунен Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно