Хамунен (Пюккёнен) Мария Вильгельмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамунен (Пюккёнен) Мария Вильгельмовна

Место рождения

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

07.04.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.12.1896

Муж: Хамунен Иван Иосифович

Рождение ребёнка
26.08.1899

Дочь: (Хамунен) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Хамунен Иван Иосифович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1902

Сын: Хамунен Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Хамунен Иван Иосифович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1906

Сын: Хамунен Иван Иванович

Отец ребёнка: Хамунен Иван Иосифович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1909

Сын: Хамунен Александр Иванович

Отец ребёнка: Хамунен Иван Иосифович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1912

Сын: Хамунен Петр Иванович

Отец ребёнка: Хамунен Иван Иосифович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1914

Сын: Хамунен Павел Иванович

Отец ребёнка: Хамунен Иван Иосифович

Смерть
Неизвестно

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