Колесник Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник Надежда Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1936

Дата смерти

07.11.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1955

Сын: Колесник Юрий Денисович

Отец ребёнка: Колесник Денис Леонтьевич

Рождение ребёнка
13.12.1957

Сын: Колесник Сергей Денисович

Отец ребёнка: Колесник Денис Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Денис Леонтьевич

Смерть
07.11.2003
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