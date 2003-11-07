Колесник Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1936
Дата смерти07.11.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1955
Отец ребёнка: Колесник Денис Леонтьевич
Рождение ребёнка
13.12.1957
Сын: Колесник Сергей Денисович
Отец ребёнка: Колесник Денис Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2003