Нерюев Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нерюев Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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1988 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Московская область город Подольск
Рождение ребёнка
22.02.1988

Сын: Нерюев Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Московская Область, г. Подольск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Московская Область, Город Подольск
Смерть
Неизвестно
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