Дианова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дианова Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1969

Дочь: Малинкина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Дианов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дианов неизвесно

Отец ребёнка: Дианов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дианова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Дианов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дианова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Дианов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дианова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Дианов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дианова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Дианов Николай

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