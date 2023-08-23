Дианова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1969
Дочь: Малинкина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Дианов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дианов неизвесно
Отец ребёнка: Дианов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дианова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Дианов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дианова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Дианов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дианова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Дианов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дианова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Дианов Николай