Байдук Филипп
Место рожденияд. Головчицы, Дрогичинского р., Брестской обл.
Дата рождения1887
Дата смерти1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Головчицы, Дрогичинского р., Брестской обл.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Новик Татьяна
Мать ребёнка: Байдук Елена
д. Головчицы, Дрогичинского р., Брестской обл.
Смерть
1954
д. Головчицы, Дрогичинского р., Брестской обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д. Головчицы, Дрогичинского р., Брестской обл.