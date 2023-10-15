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Байдук Филипп

Место рождения

д. Головчицы, Дрогичинского р., Брестской обл.

Дата рождения

1887

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Головчицы, Дрогичинского р., Брестской обл.
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Новик Татьяна

Мать ребёнка: Байдук Елена

д. Головчицы, Дрогичинского р., Брестской обл.
Смерть
1954
д. Головчицы, Дрогичинского р., Брестской обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д. Головчицы, Дрогичинского р., Брестской обл.
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