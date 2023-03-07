Останин Агафон Мокеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Останин Мокей Федоров
Мать: Останина Анна Фефилова
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Анна Агафонова
Мать ребёнка: Останина Марина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Останина Марина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Останина Марина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Марина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782