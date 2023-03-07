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Останин Агафон Мокеев

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Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Останин Мокей Федоров

Мать: Останина Анна Фефилова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Анна Агафонова

Мать ребёнка: Останина Марина Иванова

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Останин Захар Агафонов

Мать ребёнка: Останина Марина Иванова

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Останин Савин Агафонов

Мать ребёнка: Останина Марина Иванова

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Ульяна Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Марина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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