Ефимова Евдокия Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1923
Дочь: Ефимова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смоленская область, Износовский район, село Вадицкое
Рождение ребёнка
31.12.1925
Дочь: Смирнова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смоленская область, Износовский район, село Вадицкое
Рождение ребёнка
28.07.1928
Дочь: Самохина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смоленская область, Износовский район, село Вадицкое
Рождение ребёнка
28.03.1932
Отец ребёнка: не указан
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно