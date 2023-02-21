Ефимова Евдокия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Евдокия Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1923

Дочь: Ефимова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смоленская область, Износовский район, село Вадицкое
Рождение ребёнка
31.12.1925

Дочь: Смирнова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смоленская область, Износовский район, село Вадицкое
Рождение ребёнка
28.07.1928

Дочь: Самохина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смоленская область, Износовский район, село Вадицкое
Рождение ребёнка
28.03.1932

Сын: Ефимов Егор Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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