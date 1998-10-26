Хозяинова Калерия Фокична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 24.04.1907
Дата смерти26.10.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.04.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1930
Дочь: Филиппова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Хозяинов Иван Павлович
Рождение ребёнка
22.01.1939
Дочь: Хозяинова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Хозяинов Иван Павлович
Смерть
26.10.1998