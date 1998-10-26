Хозяинова Калерия Фокична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХозяинова Калерия Фокична

Хозяинова Калерия Фокична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 24.04.1907

Дата смерти

26.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.04.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1930

Дочь: Филиппова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Хозяинов Иван Павлович

Бызовая, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
22.01.1939

Дочь: Хозяинова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Хозяинов Иван Павлович

Бызовая, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Смерть
26.10.1998