Чирикова Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1888
Сын: Чуриков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Чириков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Чуриков Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Чириков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
29.10.1898
Сын: Чириков Кузьма
Отец ребёнка: Чириков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуриков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Чириков Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно