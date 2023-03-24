Чирикова Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирикова Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1888

Сын: Чуриков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Чириков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Чуриков Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Чириков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
29.10.1898

Сын: Чириков Кузьма

Отец ребёнка: Чириков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуриков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Чириков Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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