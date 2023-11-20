Галлямова Гайникамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галлямова Гайникамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЧС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Муртазина Марзия Файзулхаковна

Отец ребёнка: Галлямов Файзулхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Расиха

Отец ребёнка: Галлямов Файзулхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галлямов Хэернас

Отец ребёнка: Галлямов Файзулхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галлямов Закир

Отец ребёнка: Галлямов Файзулхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галлямов Исхак

Отец ребёнка: Галлямов Файзулхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахипжамал

Отец ребёнка: Галлямов Файзулхак

Смерть
Неизвестно
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