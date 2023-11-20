Галлямова Гайникамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Муртазина Марзия Файзулхаковна
Отец ребёнка: Галлямов Файзулхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Расиха
Отец ребёнка: Галлямов Файзулхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галлямов Хэернас
Отец ребёнка: Галлямов Файзулхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галлямов Закир
Отец ребёнка: Галлямов Файзулхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галлямов Исхак
Отец ребёнка: Галлямов Файзулхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахипжамал
Отец ребёнка: Галлямов Файзулхак
Смерть
Неизвестно