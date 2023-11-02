Шубицкий/Шубский Осип Шубицкий/Шубский/
Место рожденияПольша
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти11.07.1879
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Шубицкий/шубский Иван Шубицкий/Шубский/
Мать: ?
Польша
Бракосочетание
06.02.1872
Жена: Шубицкая Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
02.10.1872
Сын: Шубицкий/шубский Александр Шубский/
Мать ребёнка: Шубицкая Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубицкий/шубский Владимир Шубский/
Мать ребёнка: Шубицкая Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Шубский/
Мать ребёнка: Шубицкая Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Истигечева Мария
Мать ребёнка: Шубицкая Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубицкий Петр
Мать ребёнка: Шубицкая Пелагея Павлова
Смерть
11.07.1879
Причина смерти: от горячки