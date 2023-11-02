Шубицкий/Шубский Осип Шубицкий/Шубский/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубицкий/Шубский Осип Шубицкий/Шубский/

Место рождения

Польша

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

11.07.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Шубицкий/шубский Иван Шубицкий/Шубский/

Мать: ?

Польша
Бракосочетание
06.02.1872

Жена: Шубицкая Пелагея Павлова

Митрофановка, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
02.10.1872

Сын: Шубицкий/шубский Александр Шубский/

Мать ребёнка: Шубицкая Пелагея Павлова

Митрофановка, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубицкий/шубский Владимир Шубский/

Мать ребёнка: Шубицкая Пелагея Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Шубский/

Мать ребёнка: Шубицкая Пелагея Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Истигечева Мария

Мать ребёнка: Шубицкая Пелагея Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубицкий Петр

Мать ребёнка: Шубицкая Пелагея Павлова

Смерть
11.07.1879
Митрофановка, Асиновский муниципальный район, Томская область
Причина смерти: от горячки
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