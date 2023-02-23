Зудина Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зудина Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Зудин Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Зудин Алексей Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Зудин Алексей Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марина Алексеева

Отец ребёнка: Зудин Алексей Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Зудин Егор Алексеев

Отец ребёнка: Зудин Алексей Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
43,5 (55 запись)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зудин Алексей Петров

Смерть
Неизвестно
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