Зудина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Зудин Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Зудин Алексей Петров
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Зудин Алексей Петров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марина Алексеева
Отец ребёнка: Зудин Алексей Петров
Рождение ребёнка
1838
Сын: Зудин Егор Алексеев
Отец ребёнка: Зудин Алексей Петров
Место жительства
1850
43,5 (55 запись)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зудин Алексей Петров
Смерть
Неизвестно