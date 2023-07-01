Подрешетников Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подрешетникова Евдокия Галактионовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашукова Ирина Галактионовна
Отец ребёнка: Подрешетников Галактион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подрешетников Родион Галактионович
Отец ребёнка: Подрешетников Галактион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подрешетников Артемий Галактионович
Отец ребёнка: Подрешетников Галактион
Смерть
Неизвестно