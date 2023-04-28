Сорокин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1880
Дата смертиПосле 04.08.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1880
Бракосочетание
29.10.1902
Рождение ребёнка
07.10.1903
Дочь: Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Сорокина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
14.04.1906
Сын: Сорокин Иосиф Александрович
Мать ребёнка: Сорокина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
01.02.1909
Дочь: Ксения Александровна
Мать ребёнка: Сорокина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
28.12.1911
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Сорокина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
20.08.1916
Сын: Сорокин Максим Александрович
Мать ребёнка: Сорокина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
20.08.1916
Сын: Сорокин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Сорокина Клавдия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 04.08.1912