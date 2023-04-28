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Сорокин Александр Николаевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.11.1880

Дата смерти

После 04.08.1912

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1880

Отец: Сорокин-Яшин Николай Трофимович

Мать: Сорокина-Яшина Анна Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.10.1902

Жена: Сорокина Клавдия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1903

Дочь: Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Сорокина Клавдия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1906

Сын: Сорокин Иосиф Александрович

Мать ребёнка: Сорокина Клавдия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1909

Дочь: Ксения Александровна

Мать ребёнка: Сорокина Клавдия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.12.1911

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Сорокина Клавдия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1916

Сын: Сорокин Максим Александрович

Мать ребёнка: Сорокина Клавдия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1916

Сын: Сорокин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Сорокина Клавдия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.08.1912
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