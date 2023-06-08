Лохова Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Лохов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лохов Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Лохов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Лохов Сергей Дмитриевич
Кривское, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.02.1914
Дочь: Лохова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Лохов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лохова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Лохов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лохова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Лохов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лохова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Лохов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лохов Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Лохов Сергей Дмитриевич
Смерть
1962