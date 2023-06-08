Лохова Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохова Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Лохов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Лохов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Лохов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Лохов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Лохов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Лохов Сергей Дмитриевич

Кривское, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.02.1914

Дочь: Лохова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Лохов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лохова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Лохов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лохова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Лохов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лохова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Лохов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лохов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Лохов Сергей Дмитриевич

Смерть
1962