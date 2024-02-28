Заозерный Порфирий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заозерный Порфирий Захарович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
15.07.1922

Жена: Заозерная Марина Гавриловна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №94 о бракосочетании от 15 июля 1922г в с. Верх-Чик хлебопашца Заозерного Порфирия Захаровича (19 лет) и домохозяйки Васильевой Марины Гавриловны (20 лет).
Смерть
Неизвестно
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