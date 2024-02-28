Заозерный Порфирий Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.07.1922
Запись №94 о бракосочетании от 15 июля 1922г в с. Верх-Чик хлебопашца Заозерного Порфирия Захаровича (19 лет) и домохозяйки Васильевой Марины Гавриловны (20 лет).
Смерть
Неизвестно