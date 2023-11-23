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Евдокия Гавриилова
Евдокия Гавриилова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гавриил Федоров
1754 г.р.
Мать
Ирина Алексеева
1753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Гавриил Федоров
Мать:
Ирина Алексеева
Смерть
Неизвестно
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