Бугрым Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугрым Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пыгуль (Бугрым) Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Бугрым Усенко Галина

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугрым Усенко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугрым Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Бугрым Усенко Галина

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугрым Николай Федорович

Мать ребёнка: Бугрым Усенко Галина

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бугрым) Нина Федоровна

Мать ребёнка: Бугрым Усенко Галина

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугрым Иван Федорович

Мать ребёнка: Бугрым Усенко Галина

Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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