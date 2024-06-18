Бугрым Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пыгуль (Бугрым) Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Бугрым Усенко Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бугрым Усенко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бугрым Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Бугрым Усенко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бугрым Усенко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бугрым) Нина Федоровна
Мать ребёнка: Бугрым Усенко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бугрым Усенко Галина
Смерть
Неизвестно