Сухов Харитон Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Отец: Сухов Илья Семенович
Мать: Сухова Мария Леонтиева
Рождение ребёнка
19.08.1882 ст.
Дочь: Наталья Харитоновна
Мать ребёнка: Сухова Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
16.03.1884 ст.
Дочь: Матрона Харитоновна
Мать ребёнка: Сухова Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
12.04.1886 ст.
Дочь: Хиония Харитоновна
Мать ребёнка: Сухова Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
05.03.1888 ст.
Дочь: Феодора Харитоновна
Мать ребёнка: Сухова Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
07.10.1892 ст.
Сын: Сухов Василий Харитонович
Мать ребёнка: Сухова Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.
Дочь: Матрона Харитоновна
Мать ребёнка: Сухова Наталья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Наталья Матвеева
Смерть
Неизвестно