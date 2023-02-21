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Сухов Харитон Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: Сухов Илья Семенович

Мать: Сухова Мария Леонтиева

Рождение ребёнка
19.08.1882 ст.

Дочь: Наталья Харитоновна

Мать ребёнка: Сухова Наталья Матвеева

Рождение ребёнка
16.03.1884 ст.

Дочь: Матрона Харитоновна

Мать ребёнка: Сухова Наталья Матвеева

Рождение ребёнка
12.04.1886 ст.

Дочь: Хиония Харитоновна

Мать ребёнка: Сухова Наталья Матвеева

Рождение ребёнка
05.03.1888 ст.

Дочь: Феодора Харитоновна

Мать ребёнка: Сухова Наталья Матвеева

Рождение ребёнка
07.10.1892 ст.

Сын: Сухов Василий Харитонович

Мать ребёнка: Сухова Наталья Матвеева

Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.

Дочь: Матрона Харитоновна

Мать ребёнка: Сухова Наталья Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Наталья Матвеева

Смерть
Неизвестно
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