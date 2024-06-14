Шевцова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Зоя Никитична
Отец ребёнка: Шевцов Никита Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Елизавета Никитична
Отец ребёнка: Шевцов Никита Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шевцов Никита Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шевцов Никита Васильевич
Рождение ребёнка
25.03.2025
Дочь: Сайчук (Шевцова) Вера Никитична
Отец ребёнка: Шевцов Никита Васильевич
Васильевка, Половинский муниципальный район, Курганская область
село Васильевка,Половинский район,Челябинской обл
Смерть
Неизвестно