Шевцова Елена Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШевцова Елена Петровна

Шевцова Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Зоя Никитична

Отец ребёнка: Шевцов Никита Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Елизавета Никитична

Отец ребёнка: Шевцов Никита Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Дмитрий Никитович

Отец ребёнка: Шевцов Никита Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Михаил Никитович

Отец ребёнка: Шевцов Никита Васильевич

Рождение ребёнка
25.03.2025

Дочь: Сайчук (Шевцова) Вера Никитична

Отец ребёнка: Шевцов Никита Васильевич

Васильевка, Половинский муниципальный район, Курганская область
село Васильевка,Половинский район,Челябинской обл
Смерть
Неизвестно

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