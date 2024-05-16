Петров Семен Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Семен Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

1794 г.р.

Жена

1817 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1846 г.р.
1850 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Петр Дмитриевич

Мать: Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
02.01.1844 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Анна Никитична

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Петров Иван Семенович

Мать ребёнка: Петрова Анна Никитична

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Петрова Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Петрова Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анна Никитична

Смерть
Неизвестно
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