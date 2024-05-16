Петров Семен Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Петр Дмитриевич
Мать: Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
02.01.1844 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Анна Никитична
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Петрова Анна Никитична
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Петрова Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Петрова Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анна Никитична
Смерть
Неизвестно