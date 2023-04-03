Сердюкова Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюкова Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сердюков Даниил Фёдорович

Отец ребёнка: Сердюков Фёдор Петрович

Большие Чапурники, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюков Фёдор Петрович

Смерть
Неизвестно
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