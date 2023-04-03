Сердюкова Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сердюков Даниил Фёдорович
Отец ребёнка: Сердюков Фёдор Петрович
Большие Чапурники, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно