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Южаков Павел Никитич

Место рождения

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Южаков Никита Ефремович

Мать: не указана

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Южаков Пётр Павлович

Мать ребёнка: Южакова Неонилла Павловна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Южаков Михайло Павлович

Мать ребёнка: Южакова Неонилла Павловна

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Южакова Мария Павловна

Мать ребёнка: Южакова Неонилла Павловна

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Южаков Николай Павлович

Мать ребёнка: Южакова Неонилла Павловна

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Южакова Парасковья Павловна

Мать ребёнка: Южакова Неонилла Павловна

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Южакова Александра Павловна

Мать ребёнка: Южакова Неонилла Павловна

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Южакова Неонилла Павловна

Смерть
Неизвестно
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