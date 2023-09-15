Южаков Павел Никитич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Южаков Никита Ефремович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Южаков Пётр Павлович
Мать ребёнка: Южакова Неонилла Павловна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Южакова Неонилла Павловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Южакова Мария Павловна
Мать ребёнка: Южакова Неонилла Павловна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Южакова Неонилла Павловна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Южакова Парасковья Павловна
Мать ребёнка: Южакова Неонилла Павловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Южакова Александра Павловна
Мать ребёнка: Южакова Неонилла Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно