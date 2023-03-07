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Феврония Антонова

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Место рождения

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Покрышкин Иван Абрамов

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Бухарцова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Покрышкин Иван Абрамов

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Покрышкин Иван Абрамов

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: Покрышкин Иван Абрамов

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Иван Абрамов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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