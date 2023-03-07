Феврония Антонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Покрышкин Иван Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Бухарцова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Покрышкин Иван Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Покрышкин Иван Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Покрышкин Иван Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762