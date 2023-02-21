Лифшиц Евгений Михайлович
Место рожденияХарьков, Украина
Дата рождения1915
Дата смерти29.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Харьков, Украина
Место жительства
С 1939
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.10.1985