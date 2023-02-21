Лифшиц Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лифшиц Евгений Михайлович

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Место рождения

Харьков, Украина

Дата рождения

1915

Дата смерти

29.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Украина
Место жительства
С 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.10.1985
Москва, город федерального значения Москва
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