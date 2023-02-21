Шапошникова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти?.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1935
Сын: Шапошников Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Шапошников Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Занегина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Шапошников Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1978