Шапошникова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошникова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1935

Сын: Шапошников Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Шапошников Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Занегина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Шапошников Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапошников Василий Иванович

Смерть
?.03.1978
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