Сидоров Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1921

Отец: не указан

Мать: Неля

Смерть
Неизвестно
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