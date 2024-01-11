Легостаева Гликерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легостаева Гликерия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1845

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Легостаев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Легостаев Григорий Родионович

Пушкари, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Легостаев Григорий Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легостаев Григорий Родионович

Смерть
1845
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