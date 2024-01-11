Легостаева Гликерия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Легостаев Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Легостаев Григорий Родионович
Пушкари, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Легостаев Григорий Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1845