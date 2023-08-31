Афанасия Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1882 ст.
Муж: Дмитрий Фёдорович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.04.1883 ст.
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
04.04.1900 ст.
Дочь: - Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Фёдорович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.3-4 ( Рождение №-20ж )
Смерть
1900