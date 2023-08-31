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Афанасия Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1882 ст.

Муж: Дмитрий Фёдорович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.04.1883 ст.

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Фёдорович

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1900 ст.

Дочь: - Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Фёдорович

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.3-4 ( Рождение №-20ж )
Смерть
1900
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