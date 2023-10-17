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(Сирицкая) Фейга

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

1900

Дата смерти

17.05.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь
Рождение ребёнка
?.11.1924

Сын: Гофман Юрий (Юда)

Отец ребёнка: Гофман Мотл

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Гофман Лев

Отец ребёнка: Гофман Мотл

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
08.01.1936

Сын: Гофман Абрам

Отец ребёнка: Гофман Мотл

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гофман Мотл

Смерть
17.05.1972
Похороны
Неизвестно
Львов, Львівська область
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