(Сирицкая) Фейга
Место рожденияБеларусь
Дата рождения1900
Дата смерти17.05.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Беларусь
Рождение ребёнка
?.11.1924
Сын: Гофман Юрий (Юда)
Отец ребёнка: Гофман Мотл
Рождение ребёнка
1930
Сын: Гофман Лев
Отец ребёнка: Гофман Мотл
Рождение ребёнка
08.01.1936
Сын: Гофман Абрам
Отец ребёнка: Гофман Мотл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гофман Мотл
Смерть
17.05.1972
Похороны
Неизвестно
Львов, Львівська область