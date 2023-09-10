Нацаев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нацаев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1957

Сын: Нацаев Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Нацаева Нина

Рождение ребёнка
1959

Сын: Нацаев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Нацаева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нацаев Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Нацаева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нацаева Нина

Смерть
Неизвестно
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