Полупанов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полупанов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1939

Дата смерти

26.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1939

Отец: Полупанов Александр Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1967

Дочь: Полупанова Лилия Владимировна

Мать ребёнка: Ерко Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полупанов Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.11.1989
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