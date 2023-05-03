Полупанов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1939
Дата смерти26.11.1989
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1939
Отец: Полупанов Александр Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1967
Дочь: Полупанова Лилия Владимировна
Мать ребёнка: Ерко Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полупанов Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.11.1989