Сидорина Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорина Ефимия

Место рождения

Шпилево, Перевозский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шпилево, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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