Копылова Параскева Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1844 ст.
Сын: Копылов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Копылов Фёдор Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов-Трофимов Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Копылов Фёдор Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно