Копылова Параскева Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Параскева Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1844 ст.

Сын: Копылов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Копылов Фёдор Трофимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов-Трофимов Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Копылов Фёдор Трофимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Фёдор Трофимович

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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