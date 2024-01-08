Козырев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1962

Отец: не указан

Мать: Русакова - Козырева Зоя Степановна

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