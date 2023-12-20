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Милосердов Иона Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Милосердов Андрей Яковлев

Мать: Милосердова ?

Рождение ребёнка
1825

Сын: Милосердов Феодор Ионов

Мать ребёнка: Милосердова ?

Рождение ребёнка
1829

Сын: Милосердов Иван Ионов

Мать ребёнка: Милосердова ?

Рождение ребёнка
1832

Сын: Милосердов Степан Ионов

Мать ребёнка: Милосердова ?

Рождение ребёнка
1836

Сын: Милосердов Федот Ионов

Мать ребёнка: Милосердова ?

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Ионова

Мать ребёнка: Милосердова ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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