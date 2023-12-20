Милосердов Иона Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Милосердов Андрей Яковлев
Мать: Милосердова ?
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Милосердова ?
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Милосердова ?
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Милосердова ?
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Милосердова ?
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дарья Ионова
Мать ребёнка: Милосердова ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно