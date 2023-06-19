Шамсухаят Абдулганиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсухаят Абдулганиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Шамсубанат Шагимутдинова

Отец ребёнка: Шагимутдинъ Хуснутдиновъ

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шагибек Шагимутдинов

Отец ребёнка: Шагимутдинъ Хуснутдиновъ

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мухамметхафиз Шагимутдинов

Отец ребёнка: Шагимутдинъ Хуснутдиновъ

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Зюгра Шагимутдинова

Отец ребёнка: Шагимутдинъ Хуснутдиновъ

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Шамсикамар Шагимутдинова

Отец ребёнка: Шагимутдинъ Хуснутдиновъ

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Галяутдин Шагимутдинов

Отец ребёнка: Шагимутдинъ Хуснутдиновъ

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагимутдинъ Хуснутдиновъ

Смерть
Неизвестно