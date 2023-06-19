Шамсухаят Абдулганиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Шамсубанат Шагимутдинова
Отец ребёнка: Шагимутдинъ Хуснутдиновъ
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шагибек Шагимутдинов
Отец ребёнка: Шагимутдинъ Хуснутдиновъ
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мухамметхафиз Шагимутдинов
Отец ребёнка: Шагимутдинъ Хуснутдиновъ
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Зюгра Шагимутдинова
Отец ребёнка: Шагимутдинъ Хуснутдиновъ
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Шамсикамар Шагимутдинова
Отец ребёнка: Шагимутдинъ Хуснутдиновъ
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Шагимутдинъ Хуснутдиновъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно