Дроздов Григорий Глебович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
1916 в Спирино
Рождение ребёнка
1902
Сын: Дроздов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Дроздова -- Евросинья Радионовна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Дроздова Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Дроздова -- Евросинья Радионовна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дроздов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Дроздова -- Евросинья Радионовна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Дроздов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Дроздова -- Евросинья Радионовна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дроздов Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Дроздова -- Евросинья Радионовна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Дроздова -- Евросинья Радионовна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Дроздова -- Евросинья Радионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно