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Дроздов Григорий Глебович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

1916 в Спирино
Рождение ребёнка
1902

Сын: Дроздов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Дроздова -- Евросинья Радионовна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Дроздова Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Дроздова -- Евросинья Радионовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Дроздов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Дроздова -- Евросинья Радионовна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Дроздов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Дроздова -- Евросинья Радионовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дроздов Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Дроздова -- Евросинья Радионовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Дроздов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Дроздова -- Евросинья Радионовна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Дроздов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Дроздова -- Евросинья Радионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова -- Евросинья Радионовна

Смерть
Неизвестно
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