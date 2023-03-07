Черкашина (Пантелеева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина (Пантелеева) Ольга

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

14.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1986

Отец: Пантелеев Алексей Васильевич

Мать: Пантелеева Елена Ивановна

Курск, город Курск, Курская область
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