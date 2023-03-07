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Черкашина (Пантелеева) Ольга
Черкашина (Пантелеева) Ольга
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Место рождения
Курск
, город Курск, Курская область
Дата рождения
14.12.1986
Пол
Женский
Отец
Пантелеев Алексей Васильевич
1964 г.р.
Мать
Пантелеева (Старикова) Елена Ивановна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1986
Отец:
Пантелеев Алексей Васильевич
Мать:
Пантелеева Елена Ивановна
Курск
, город Курск, Курская область
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