Табакаева Феврония Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табакаева Феврония Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

12.02.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1875

Муж: Табакаев Захар Иванов

он 1-18 лет она 1-18 лет #007470343 №400
Рождение ребёнка
03.07.1876

Дочь: Табакаева Ольга Захарова

Отец ребёнка: Табакаев Захар Иванов

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
31.03.1878 ст.

Дочь: Мария Захарова

Отец ребёнка: Табакаев Захар Иванов

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Табакаев Захар Иванов

Смерть
12.02.1881
Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
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