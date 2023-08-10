Табакаева Феврония Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти12.02.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1875
он 1-18 лет она 1-18 лет #007470343 №400
Рождение ребёнка
03.07.1876
Дочь: Табакаева Ольга Захарова
Отец ребёнка: Табакаев Захар Иванов
Рождение ребёнка
31.03.1878 ст.
Дочь: Мария Захарова
Отец ребёнка: Табакаев Захар Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1881