Зулкашева (Ахмерова) Рабина Якубовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зулкашева (Ахмерова) Рабина Якубовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1941

Отец: Ахмеров Якуб Ахмеджанович

Мать: Ахмерова Сафура Хасановна

Рождение ребёнка
16.11.1964

Дочь: Крутова флюра Лариса викторовна

Отец ребёнка: Зулкашев Давлетьяр Виктор Ахметович

Рождение ребёнка
24.07.1970

Сын: Зулкашев Данияр Давлетьярович

Отец ребёнка: Зулкашев Давлетьяр Виктор Ахметович

Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.03.?

Сын: Зулкашев Халид Викторович Давлетьярович

Отец ребёнка: Зулкашев Давлетьяр Виктор Ахметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зулкашев Давлетьяр Виктор Ахметович

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