Зулкашева (Ахмерова) Рабина Якубовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1941
Рождение ребёнка
16.11.1964
Дочь: Крутова флюра Лариса викторовна
Отец ребёнка: Зулкашев Давлетьяр Виктор Ахметович
Рождение ребёнка
24.07.1970
Сын: Зулкашев Данияр Давлетьярович
Отец ребёнка: Зулкашев Давлетьяр Виктор Ахметович
Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.03.?
Сын: Зулкашев Халид Викторович Давлетьярович
Отец ребёнка: Зулкашев Давлетьяр Виктор Ахметович
Бракосочетание
Неизвестно