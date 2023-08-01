Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цой Вячеслав Вячеславович
Отец ребёнка: Цой Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цой Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Цой Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цой Григорий Вячеславович
Отец ребёнка: Цой Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цой Вячеслав