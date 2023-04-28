Антонова Параскева Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1844
Отец: Евстафий Федорович
Мать: Дарья Максимовна
Бракосочетание
03.05.1863
Российская империя, Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол
Рождение ребёнка
?.02.1866
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Антонов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1875
Сын: Антонов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Антонов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
14.10.1877
Сын: Антонов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Антонов Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно