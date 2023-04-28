Антонова Параскева Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Параскева Евстафьевна

Место рождения

Щеглевское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.10.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1844

Отец: Евстафий Федорович

Мать: Дарья Максимовна

Щеглевское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
03.05.1863

Муж: Антонов Алексей Васильевич

Российская империя, Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол
Рождение ребёнка
?.02.1866

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Антонов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
07.07.1875

Сын: Антонов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Антонов Алексей Васильевич

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.10.1877

Сын: Антонов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Антонов Алексей Васильевич

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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