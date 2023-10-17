Байтингер Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байтингер Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1937

Сын: Рулев Владимир Оскарович-Александрович

Отец ребёнка: Байдингер Оскар

Бородулиха, Бородулихинский район, Абайская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Байтингер Пётр Оскарович

Отец ребёнка: Байдингер Оскар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байтингер Екатерина

Отец ребёнка: Байдингер Оскар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байдингер Фридрих

Отец ребёнка: Байдингер Оскар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Лидиевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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