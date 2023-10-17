Байтингер Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1937
Сын: Рулев Владимир Оскарович-Александрович
Отец ребёнка: Байдингер Оскар
Бородулиха, Бородулихинский район, Абайская область
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Байдингер Оскар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байтингер Екатерина
Отец ребёнка: Байдингер Оскар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байдингер Фридрих
Отец ребёнка: Байдингер Оскар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Лидиевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно