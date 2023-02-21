Пелагея Григорьевна ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Григорьевна ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Провозенков Василий Стефанович ?

Отец ребёнка: Провозенков Стефан Михайлович ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провазенков Фома Стефанович ?

Отец ребёнка: Провозенков Стефан Михайлович ?

Ивонино, Смоленская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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