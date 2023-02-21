Пелагея Григорьевна ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Провозенков Василий Стефанович ?
Отец ребёнка: Провозенков Стефан Михайлович ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Провазенков Фома Стефанович ?
Отец ребёнка: Провозенков Стефан Михайлович ?
Ивонино, Смоленская область, Россия
Смерть
Неизвестно