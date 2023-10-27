Поздеева (Могильникова) Анна Маркелловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеева (Могильникова) Анна Маркелловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Могильников Маркел Филиппович

Мать: Могильникова Евдокия Евсеева

Рождение ребёнка
1865

Сын: Поздеев Иван Ефремович

Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
03.01.1866

Дочь: Поздеева Анна Ефремова

Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.1867

Сын: Поздеев Иван Ефремович

Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
11.03.1869

Сын: Поздеев Алексей Ефремович

Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
06.06.1870

Дочь: Ольга Ефремова

Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
17.01.1872

Сын: Поздеев Афанасий Ефремович

Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Поздеев Прокопий Ефремович

Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
02.05.1877

Дочь: Пелагея Ефремова

Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
20.12.1881

Сын: Поздеев Федор Ефремович

Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
02.12.1883

Дочь: Варвара Ефремова

Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Поздеев Трофим Ефремович

Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздеев Ефрем Васильевич

Смерть
Неизвестно
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