Поздеева (Могильникова) Анна Маркелловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
03.01.1866
Дочь: Поздеева Анна Ефремова
Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1867
Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
11.03.1869
Сын: Поздеев Алексей Ефремович
Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1870
Дочь: Ольга Ефремова
Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.1872
Сын: Поздеев Афанасий Ефремович
Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Поздеев Прокопий Ефремович
Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
02.05.1877
Дочь: Пелагея Ефремова
Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
20.12.1881
Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
02.12.1883
Дочь: Варвара Ефремова
Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Поздеев Ефрем Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно