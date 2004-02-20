Заруднева Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заруднева Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1930

Дата смерти

20.02.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заруднев Иван

Рождение ребёнка
30.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заруднев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заруднев Иван

Смерть
20.02.2004
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