Заруднева Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1930
Дата смерти20.02.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заруднев Иван
Рождение ребёнка
30.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заруднев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заруднев Иван
Смерть
20.02.2004