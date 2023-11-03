Челноков Егор Матвеевич
Место рожденияЧелябинская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Челноков Матвей
Мать: не указана
Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Вуй Анна Егоровна
Мать ребёнка: Челноков ?
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Буторин Серафима Егоровна
Мать ребёнка: Челноков ?
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Челноков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челноков ?
Работа или профессия
Неизвестно
сторож конюшни
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1954