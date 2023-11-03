Челноков Егор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧелноков Егор Матвеевич

Челноков Егор Матвеевич

Место рождения

Челябинская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1954

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Челноков Матвей

Мать: не указана

Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Вуй Анна Егоровна

Мать ребёнка: Челноков ?

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Буторин Серафима Егоровна

Мать ребёнка: Челноков ?

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Челноков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челноков ?

Работа или профессия
Неизвестно
сторож конюшни
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1954
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close