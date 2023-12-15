Каранин Валентин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1927
Дата смерти24.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1927
Отец: Каранин Сергей
Рождение ребёнка
11.05.1954
Сын: Каранин Валерий
Мать ребёнка: Каранина Августина Григорьевна
Рождение ребёнка
20.05.1961
Дочь: Дмитриева Ольга
Мать ребёнка: Каранина Августина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сизова Лидия
Мать ребёнка: Каранина Августина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1974
Похороны
Неизвестно