Каранин Валентин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каранин Валентин Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1927

Дата смерти

24.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1927

Отец: Каранин Сергей

Мать: Каранина Лидия Платоновна

Рождение ребёнка
11.05.1954

Сын: Каранин Валерий

Мать ребёнка: Каранина Августина Григорьевна

Рождение ребёнка
20.05.1961

Дочь: Дмитриева Ольга

Мать ребёнка: Каранина Августина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сизова Лидия

Мать ребёнка: Каранина Августина Григорьевна

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каранина Августина Григорьевна

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
24.12.1974
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
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