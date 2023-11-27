Горбатов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбатов Валентин

Горбатов Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1963

Сын: Горбатов Виктор Валентинович

Мать ребёнка: Космынина Александра Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатова Надежда Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close